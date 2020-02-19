Малышева предложила странный способ борьбы с коронавирусом

Российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о приеме, который поможет остановить распространение китайского коронавируса COVID-2019. По словам специалиста, для этого необходимо правильно чихать, сообщает РИА ФАН.
Малышева обратила внимание, что большинство людей привыкли чихать в ладони. Способ неправильный, поскольку после этого человек трогает руками различные предметы в общественных местах и может передать инфекцию. Ведущая пояснила, что лучше чихать в локтевой сгиб – это место редко касается посторонних вещей.
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