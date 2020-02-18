Главврач китайского госпиталя умер от коронавируса

Главный врач госпиталя "Учан" в китайском городе Ухань Лю Чжимин скончался в возрасте 51 года от коронавируса. По данным РИА Новости, его больница была одним из первых медицинских учреждений, где принимали пациентов с этим заболеванием.
Напомним, что о вспышке нового вида пневмонии СМИ сообщили в конце декабря прошлого года. Возбудителем инфекции стал коронавирус COVID-19. По последним данным, жертвами заболевания стали 1868 человек, передает телеканал "360".
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