На Тайване запрещают целоваться из-за коронавируса

Для профилактики вспыхнувшего в Китае коронавируса 2019-nCoV в островном государстве Тайвань запрещают показывать поцелуи по экрану. Кроме того, актерам и режиссерам не позволяют проводить съемки в местах большого скопления людей, передает The Straits Times.
Более того, все присутствующие на съемочных площадках обязаны надевать медицинские маски. А из некоторых фильмов и сериалов специально вырезали сцены с моментами интимной близости, видимо, чтобы они не провоцировали граждан. Такие меры были приняты после того, как весь китайский кинематограф был перенесен на Тайвань, поскольку в Поднебесной он попал под полный запрет в связи с инфекцией.
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