Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 декабря 2020 года

С приближением новогодних праздников обеспокоенность общественности влиянием коронавируса на ситуацию во всем мире только растет. И последние новости о готовности сразу нескольких вакцин встать на защиту людей в разных странах не могут до конца победить эти настроения.

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