Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 декабря 2020 года

Коронавирус в России стал причиной многих дополнительных мер безопасности. Некоторые эксперты считают, что наиболее жесткие карантинные ограничения еще впереди. Большое внимание россияне уделили словам о возможном ограничении перемещений граждан между разными регионами. Впрочем, пока такая инициатива остается исключительно на стадии размышлений.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 654 841
- Умерли – 9 425
- Выздоровели – 495 871
Коронавирус в России
- Заболели – 2 488 912
- Умерли – 43 602
- Выздоровели – 1 956 588
Коронавирус в мире
- Заболели – 67 666 113
- Умерли – 1 546 301
- Выздоровели – 46 697 391
Популярные темы форума
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Путин не вор!
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Важно ли женщине от кого рожать?
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вам делают комплименты?
Подросток
Мне 14 лет и у меня большая грудь
вовлекла подругу в проституцию, что делать?