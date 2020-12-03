Врачи бьют тревогу: при повторном заражении ковид будет протекать тяжелее

Врачи и представители Роспотребнадзора подтвердили, что случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 действительно имели место. При этом медики из Екатеринбурга предупреждают, что во второй раз пациент будет болеть коронавирусом гораздо тяжелее.

Они пояснили, что иммунитет, который вырабатывается после выздоровления, не остается с человеком навсегда – уровень антител будет постепенно снижаться. Врачи также отмечают, что в следующий раз ковид наверняка будет сопровождаться пневмонией. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали даже переболевших граждан носить средства индивидуальной защиты, передает Ura.ru.