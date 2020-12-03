Доктор Комаровский возмутился народными методами борьбы с ковидом

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский ужаснулся народным методам борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Медик констатировал, что медицинское образование львиной доли населения находится на "пещерном уровне".

В частности, Комаровский рассказал об одном из абсурдных способов профилактики заболевания, который ему описали поклонники. Он заключается в смазывании носа ватными палочками с хозяйственным мылом. Среди других нелепых советов – ингаляция парами спиртных напитков, сообщает телеканал "360".