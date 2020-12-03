Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом

Продолжение: И снова антирекорд: в России обнаружили свыше 28 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

Знаменитая российская фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за этого она пропустит 5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.

О том, что тест Туктамышевой на ковид дал положительный результат, сообщили представители Федерации фигурного катания на коньках России, пишет RT.

В активе 23-летней спортсменки – золото чемпионатов мира и Европы 2015 года, а также серебро командного чемпионата мира того же года.



