К больным коронавирусом екатеринбуржцам начали приходить священники

В Екатеринбурге пациентам больниц, зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, разрешили приглашать к себе священнослужителей. Для этого нужно лишь разрешение заведующего отделением.
Так, различные медучреждения города уже посетили глава отдела социального служения Екатеринбургской епархии РПЦ протоиерей Евгений Попиченко и отец Максим Миняйло, а также настоятель храма Иннокентия Московского иерей Илия Александров. Клирики могут навещать больных лишь в защитных костюмах. Их можно вызвать для проведения исповеди, причастия и других обрядов, сообщает телеканал "360".
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