Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 декабря 2020 года

В Британии разрабатывают планы по массовому вакцинированию населения. Препараты, защищающие от заражения ковидом, готовятся к применению и в России.Коронавирус в Москве
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