В Кремле высказались о закрытии границ с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

В Кремле внимательно следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса. Мутация COVID-19 была обнаружена на днях в Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, будет ли страна закрывать границы с Британий. Он предложил журналистам обратиться в оперативный штаб.
По словам ученых, новый штамм коронавируса заразнее, чем ранее известный. Несмотря на это он не представлят большой опасности для людей. Известно, что авиасообщение с Великобританией ограничило более 20 стран.
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