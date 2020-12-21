В Роспотребнадзоре рассказали о мерах предосторожности для получивших вакцину от COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о мерах предосторожности для граждан, привитых отечественной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Им рекомендовали, в частности, – не употреблять некоторую пищу.
Эксперты советуют не есть продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Не менее важно защитить организм от таких стрессовых условий, как переохлаждение или перегрев.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова также отмечала, что перед прививкой следует отказаться от алкоголя, пишет RT.
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