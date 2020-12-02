Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет угрозу для здоровья граждан по всему миру. COVID-19 опасен для людей разного рода деятельности.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поведал, что у него был диагностирован ковид. Чиновник рассказал в своем твиттер-аккаунте, что его тест дал положительный результат. При этом Кудрин чувствует себя удовлетворительно, передает "Пятый канал".
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