Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет угрозу для здоровья граждан по всему миру. COVID-19 опасен для людей разного рода деятельности.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поведал, что у него был диагностирован ковид. Чиновник рассказал в своем твиттер-аккаунте, что его тест дал положительный результат. При этом Кудрин чувствует себя удовлетворительно, передает "Пятый канал".

