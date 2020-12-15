Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 декабря 2020 года

Политики, медики и ученые по-разному решают вопрос избавления от надоевшей заразы. В некоторых государствах власти перед Новым годом более жесткие ограничительные меры в связи с коронавирусом. У счастью для многих жителей российской столицы, мэр Москвы Сергея Собянин отметил, что ни комендантский час, ни сухой закон на Новый год в городе вводиться не будет.
Жители нашей страны надеются, что его примеру последуют и главы других субъектов. А пока коронавирус в России продолжает свое "шествие". Ежедневно тысячи людей заболевают CJVID-19. Сделать прививку от коронавируса в России можно вакциной "Спутник V". В скором времени будет доступен препарат от новосибирского центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона".
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