Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 декабря 2020 года

Пандемия коронавируса в России и мире изрядно затянулась, люди устали от постоянных ограничений и удаленной работы. Даже в преддверии новогодних праздников тема CJVID-19 остается одной из самых обсуждаемых.

Политики, медики и ученые по-разному решают вопрос избавления от надоевшей заразы. В некоторых государствах власти перед Новым годом более жесткие ограничительные меры в связи с коронавирусом. У счастью для многих жителей российской столицы, мэр Москвы Сергея Собянин отметил, что ни комендантский час, ни сухой закон на Новый год в городе вводиться не будет.

Жители нашей страны надеются, что его примеру последуют и главы других субъектов. А пока коронавирус в России продолжает свое "шествие". Ежедневно тысячи людей заболевают CJVID-19. Сделать прививку от коронавируса в России можно вакциной "Спутник V". В скором времени будет доступен препарат от новосибирского центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона".

Коронавирус в Москве



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Умерли – 9 945



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Коронавирус в России

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Коронавирус в мире