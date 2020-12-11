В Подмосковье из-за коронавируса на новогодние каникулы введут ограничения на посещение кафе и ресторанов

Из-за пандемии коронавируса в Московской области было решено ввести дополнительные ограничения, касающиеся посещения развлекательных учреждений. Нововведение будет действовать в период новогодних праздников.
Уточняется, что в кафе, рестораны и прочие заведения будут пускать только при наличии результатов теста на коронавирус. Стоит отметить. что ограничения не коснутся кинотеатров, поскольку в данному случае посетители проходят по билету, где указаны посадочные места, передает "Радио 1".
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