Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 декабря 2020 года

Последние новости, связанные с эпидемией кароновируса в мире, все больший акцент делают на распространении вакцины от ковида. При этом, как отмечают некоторые эксперты, некоторые политики пытаются свести свои счеты на международной арене, делая заявления об эффективности тех или иных препаратов без научного обоснвания.
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