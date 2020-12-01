Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 декабря 2020 года

Дискуссия о том, что важнее для людей – сохранение экономики стран, в которых они живут, или правила безопасности, которые сведут к минимуму их вероятность заразиться ковидом, продолжается. Тем временем ученые готовят все более неприятные известия.
Так, стало известно о новых симптомах коронавируса. У некоторых людей наблюдаются долговременные последствия болезни, связанные с поражением центральной нервной системы. Это может свидетельствовать о том, что болезнь может быть еще опаснее, чем это казалось изначально. Впрочем, пока окончательной уверенности в этом у специалистов нет.
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