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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 декабря 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 декабря 2020 года

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Больше года минуло с того момента, как был зафиксирован первый случай заражения COVID-19 человека. Ситуация в мире с того момента успела серьезно измениться, о чем свидетельствуют последние новости.
прочитано 242 раза

Дискуссия о том, что важнее для людей – сохранение экономики стран, в которых они живут, или правила безопасности, которые сведут к минимуму их вероятность заразиться ковидом, продолжается. Тем временем ученые готовят все более неприятные известия.

Так, стало известно о новых симптомах коронавируса. У некоторых людей наблюдаются долговременные последствия болезни, связанные с поражением центральной нервной системы. Это может свидетельствовать о том, что болезнь может быть еще опаснее, чем это казалось изначально. Впрочем, пока окончательной уверенности в этом у специалистов нет.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 605 724
  • Умерли – 8 902
  • Выздоровели – 452 184

Коронавирус в России

  • Заболели – 2 295 654
  • Умерли – 39 900
  • Выздоровели – 1 778 704

Коронавирус в мире

  • Заболели – 63 320 275
  • Умерли – 1 469 811
  • Выздоровели – 43 692 788

Автор: 1 декабря 2020, 00:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

комментарии

Ответить:

йти пять метроч не далут здоровья и счастья
Ответить
Ну что Вы показываете в общей массе Показывайте по дням заболевания сколько в этот день заболело,сколько погибло.а то все суммируете и ничего не ясно Показывайте нормально!
1

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