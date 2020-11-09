Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 ноября 2020 года

Позитивный настрой в последние новости о коронавирусе в мире внесли известия о скором завершении работы над иностранной вакциной от COVID-19. Несмотря на то, что российский препарат уже существует и даже применяется, именно на разработку западных ученых финансовые рынки и политики отреагировали крайне положительно.

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