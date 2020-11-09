Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 ноября 2020 года

Во всем мире коронавирус продолжает оставаться той угрозой, которая влияет на экономические показатели, уровень социальной напряженности и политические рейтинги. Динамика новых случав заражения COVID-19 говорит о том, что сама по себе эта проблема не исчезнет.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 475 166
- Умерли – 7 361
- Выздоровели – 343 226
Коронавирус в России
- Заболели – 1 796 132
- Умерли – 30 800
- Выздоровели – 1 335 141
Коронавирус в мире
- Заболели – 51 018 943
- Умерли – 1 266 486
- Выздоровели –35 840 629
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