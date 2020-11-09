Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что заболел коронавирусом, передает телеканал "360". Политик добавил, что у него поднялась температура до 37,5 градусов. Тем не менее, подчеркнул украинский лидер, чувствует он себя хорошо. Он напомнил, что большинство пациентов с COVID-19 выздоравливают. "И я тоже это пройду", – пообещал Владимир Зеленский.
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