Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что заболел коронавирусом, передает телеканал "360". Политик добавил, что у него поднялась температура до 37,5 градусов. Тем не менее, подчеркнул украинский лидер, чувствует он себя хорошо. Он напомнил, что большинство пациентов с COVID-19 выздоравливают. "И я тоже это пройду", – пообещал Владимир Зеленский.