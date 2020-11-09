В Роспотребнадзоре рассказали о правилах антикоронавирусной уборки

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор наук Татьяна Руженцова рассказала, как правильно проводить антикоронавирусную уборку в квартире. Специалист отметила, что это особенно важно делать тем, кто часто пользуется транспортом и посещает места скопления людей.
В первую очередь Руженцова советует убираться в прихожей, не скупясь на дезинфицирующие средства. При этом не важно, есть ли среди домочадцев зараженные или нет. Эксперт советует тщательно следить за чистотой ключей и дверных ручек. Следует также хранить в прихожей кожный антисептик, чтобы сразу же по приходу домой обработать руки, сообщает телеканал "360".
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