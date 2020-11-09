Ученый РАН назвал снижающие риск тяжелого COVID вещества

Вирусолог РАН Сергей Нетесов рассказал о веществах, нехватка которых в организме может способствовать тяжелому течению коронавирусной инфекции COVID-19. Специалист подчеркнул, что для успешной борьбы с вирусом необходимо, чтобы все системы организма нормально функционировали, сообщает телеканал "360".
Для этого ему необходимы аминокислоты, соли цинка, магния, калия, кальция и других металлов, а также витаминов. Особенно важно не допускать дефицита витамина D, который синтезируется под воздействием солнечных лучей. Если же солнечного света мало, его можно получить с помощью употребления жирной рыбы, пишет Ura.ru.
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