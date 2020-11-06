В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил запрет на массовые мероприятия в регионе до 22 ноября. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье сегодня остается напряженной.
Под ограничение попадают любые мероприятия с присутствием зрителей – развлекательные, культурные, спортивные, выставочные и другие. Однако физкультурные и спортивные мероприятия можно будет проводить при условии отсутствия зрителей. Кроме того, жителям Московской области также нельзя будет посещать музеи и парки-заповедники, но они смогут совершать прогулки по территориям этих объектов, передает телеканал "360".
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