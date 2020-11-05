Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех

Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал повышение температуры тела самым распространенным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19. Она встречается у 90% больных.
По словам Авдеева, при коронавирусе температура поднимается до 37,5 градуса. При этом даже обычный кашель у пациентов наблюдается гораздо реже – менее чем у 50% заразившихся. С одышкой сталкивается менее трети (30%) пациентов, а головная боль возникает лишь у каждого пятого больного, сообщает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Умер котик Чернышка ...
Кому на Руси жить хорошо?
Путин - нелегитимный президент
Вы за Байдена или за Трампа?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
дагестанцы ведут себя как звери
Инструктор по вождению предложил кекс