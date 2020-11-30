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Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 ноября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 ноября 2020 года

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/www.globallookpress.com/
Последние новости пестрят отчетами все новых групп ученых, которые рассказывают о проведении испытаний очередной вакцины от коронавируса. Впрочем, пока уверенности в надежности этих препаратов у общества не так много.
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Как показывает статистика, новые случаи заражения коронавирусом регистрируются во всем мире со все той же, если не большей, скоростью. Это позволяет многим экспертом усомниться в эффективности ограничительных мер, которые были приняты в разных странах.

Впрочем, другого выхода пока попросту не существует. Как рассказывают ученые, переломить ситуацию с коронавирусом в мире без введения тотального карантина планетарного масштаба поможет только вакцина от COVID-19 и ее массовое и повсеместное применение.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 599 213
  • Умерли – 8 828
  • Выздоровели – 447 111

Коронавирус в России

  • Заболели – 2 269 316
  • Умерли – 39 532
  • Выздоровели – 1 761 457

Коронавирус в мире

  • Заболели – 62 710 846
  • Умерли – 1 461 095
  • Выздоровели – 43 240 545

Автор: 30 ноября 2020, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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