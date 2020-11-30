Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 ноября 2020 года

Как показывает статистика, новые случаи заражения коронавирусом регистрируются во всем мире со все той же, если не большей, скоростью. Это позволяет многим экспертом усомниться в эффективности ограничительных мер, которые были приняты в разных странах.
Впрочем, другого выхода пока попросту не существует. Как рассказывают ученые, переломить ситуацию с коронавирусом в мире без введения тотального карантина планетарного масштаба поможет только вакцина от COVID-19 и ее массовое и повсеместное применение.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 599 213
- Умерли – 8 828
- Выздоровели – 447 111
Коронавирус в России
- Заболели – 2 269 316
- Умерли – 39 532
- Выздоровели – 1 761 457
Коронавирус в мире
- Заболели – 62 710 846
- Умерли – 1 461 095
- Выздоровели – 43 240 545
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