Эпидемиолог рассказал о самых частых симптомах коронавируса у детей

Российский эпидемиолог Александр Горелов рассказал, какие симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 чаще всего встречаются у детей. Они могут отличаться от тех, что наблюдаются у взрослых людей.

Так, о ковиде у ребенка может свидетельствовать повышение температуры и кашель, а также проблемы с пищеварительной системой. При этом нарушения работы желудка могут быть единственным признаком болезни. Горелов также отметил, что у маленьких детей может пропадать обоняние, но порой они не могут этого объяснить, сообщает телеканал "360".



