Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 ноября 2020 года

Последние данные статистики новых случаев заражения коронаврусом убедительно доказывают, что речи о спаде эпидемии не идет и в ближайшем будущем идти не может. О том, что же может побороть COVID-19 эксперты продолжают спорить до сих пор.
Коронавирус в Москве
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- Умерли – 8 308
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