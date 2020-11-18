Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, передает RT. Политик рассказал, что находится на самоизоляции с того самого момента, как он получил положительный результат теста на COVID-19. Длится вынужденное заточение народного избранника уже пятый день.
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