Российские ученые научились распознавать коронавирус по коже

Представители "Платформы Национальной технологической инициативы" заявили о создании российскими учеными новой технологии диагностики коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Она позволит ускорить тестирование пациентов.
С помощью разработки отечественные медики и другие специалисты смогут распознавать наличие инфекции по изменениям на коже человека. Таким образом, выявить коронавирус можно будет легко, быстро и безболезненно, сообщает телеканал "Царьград".
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