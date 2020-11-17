Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

Совсем недавно в Сибири была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Благодаря ей вирус мог стать более коварным и заразным, или напротив – ослабеть.
Один из вирусологов в условиях анонимности рассказал, что пока рано говорить об опасности вируса после мутации. Данных о том, что он способен подавлять вырабатывающиеся у человека антитела, нет. Поэтому нет оснований полагать, что для борьбы с ним потребуются другие лекарства или вакцины, передает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Насилие со стороны жены
Как наказывали вас в детстве?
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Почему женщины сейчас доминируют?
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Парень и девушка должны постоянно видеться?
Фигурное катание женщины