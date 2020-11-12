ВОЗ рассказала об отличиях симптомов гриппа и коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала, чем отличаются сезоны обычного гриппа от коронавируса COVID-19. Специалисты отметили, что в целом они похожи.
Общими для обеих инфекций являются кашель, насморк, боли в горле и слабость. Но такие признаки, как потеря обоняния и одышка более характерны для КОВИДа. А при тяжелой форме у больного пропадает аппетит и возникают боли в грудной клетке, а температура может подскочить выше 38 градусов, передаёт "Москва 24".
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Таксист
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу
Дзюба облажался