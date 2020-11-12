Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 ноября 2020 года

Массовые гуляния на Новый год, бывшие одной из самых постоянный традиций в Москве, не состоятся из-за коронавируса. Опасность эпидемии заставила также закрыть все ночные заведения города. По похожему пути идут и другие города России.
Во всем мире коронавирус также продолжает оставаться опасным вызовом, из-за которого миллионам людей приходится менять свои планы и образ жизни. Эксперты надеются, что ситуацию поможет исправить массовое применения вакцин, которые разрабатываются не только в России, но и в других странах.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 485 545
- Умерли – 7 502
- Выздоровели – 350 746
Коронавирус в России
- Заболели – 1 836 960
- Умерли – 31 600
- Выздоровели – 1 369 357
Коронавирус в мире
- Заболели – 52 121 263
- Умерли – 1 284 960
- Выздоровели –36 452 728
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