Вузам приказали перейти на дистанционное обучение

Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает URA.Ru. В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на рекомендациях территориального Роспотребнадзора.
Высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга обязали перейти на дистанционное обучение, передает URA.Ru. В остальных регионах нашей страны вузам следует основывать свои планы на рекомендациях территориального Роспотребнадзора.
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