Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели

Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предложил правительству страны продлить новогодние каникулы ещё на две недели – до 24 января. С такой инициативой политик выступил в связи с эпидемией коронавируса в России.
Сурайкин подчеркнул, что при этом россиянам должны сохранить зарплаты. По его мнению, такой шаг позволит обезопасить население с одной стороны и снизить нагрузку на медучреждения с другой и снизит темпы распространения инфекции, сообщает телеканал "360",
Напомним, что пока новогодние выходные в 2021 году запланированы на период с 1 по 10 января.
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