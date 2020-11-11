Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 ноября 2020 года

В Москве люди морально готовятся к тому, что ночные заведения перестанут работать в городе. При этом праздничная новогодняя ночь также вряд ли станет исключением.
Похожее ограничение может быть принято и в других городах России. Примечательно, что на аналогичный шаг уже пошли в других странах. Решение о том, что бары, рестораны и клубы должны заканчивать работать не позже 23:00 приняли многие европейские политики.
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