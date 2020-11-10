Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 685 новых случаев заражения коронавирусом. 16 человек скончались.
Наихудшая ситуация – в Королёве, где COVID-19 обнаружили у 90 человек. За ним следует Талдом – там 60 новых зараженных. Тройку лидеров замыкает Одинцово с 41 заболевшим.
Помимо них в топ-10 вошли Раменский округ, Сергиев Посад, Клин, Жуковский, Подольск и Красногорск, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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