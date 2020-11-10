Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет

Коронавирус в России установил новый антирекорд. Впервые с начала эпидемии от инфекции умерла 33-летняя пациентка. Прежде самой молодой жертвой коронавируса был 37-летний больной.
У женщины развилась сильная дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Однако её ситуацию отягощали сопутствующие хронические заболевания и состояние организма в целом. Также стало известно о смерти двух мужчин 53 и 57 лет, передаёт Ura.ru.
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