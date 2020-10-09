Глава Роспотребнадзора объявила о группе самого высокого риска по заболеванию COVID-19

Все лето мир твердил о том, что коронавирус почти побежден, и человечество на правильном пути. Однако с приходом осени планету захлестнула новая волна коварного заболевания. Снова поползли вверх графики новых случаев заражений и смертей. С обращением выступила глава Роспотребнадзора.

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