Инфекционист о ситуации с коронавирусом в России: Может стать еще хуже

Российский вирусолог Елена Малинникова считает, что говорить о достижении плато или прохождения пика по коронавирусу COVID-19 в стране пока рано. Но это не добавляет ситуации драматизма.
По мнению Малинниковой, эпидемиологическая обстановка в России находится под контролем, в больницах хватает мест для зараженных инфекцией. Однако положение дел могут ухудшить сезонные вспышки респираторных заболеваний, таких как простуда и грипп, сообщает RT.
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