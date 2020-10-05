Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в Москве

️Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в столице двух резервных коронавирусных госпиталей. Они будут располагаться в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".
Из-за динамики роста числа заболевших коронавирусной инфекции гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности. При этом стало известно, что столичные власти не планируют вводить пропускной режим и прочие жесткие ограничительные меры.
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