Иммунолог рассказал о способах снизить риск заражения коронавирусом

Российский иммунолог Виталий Зверев рассказал о способах снижения риска заражения коронавирусом. В первую очередь ученый рекомендует придерживаться здорового образа жизни и правильного питания.
В частности, нельзя допускать возникновения ожирения – оно многократно повышает риск заболеть COVID-19. Кроме того, следует употреблять пищу с высоким содержанием витамина D: россияне чаще недополучают этого важного защитного вещества из-за дефицита солнечного света. Также следует принимать препараты, содержащие цинк для укрепления иммунитета, сообщает Ura.ru.
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