В России зафиксирован рекорд по числу погибших от коронавируса

За минувшие сутки из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 346 человек. Это является рекордным количеством с начала пандемии, сообщает телеканал "360".
Тем не менее, число новых случаев заражения вновь снизилось – с 16,5 тысячи во вторник до 16 202 человек в среду. Справиться с болезнью удалось 12 361 человеку, передает RT. Самая тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, где вирус заразил 4312, 721 и 496 человек соответственно.
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