Вирусолог назвал способ победить коронавирус за три недели

Вирусолог Александр Чепурнов убежден, что эпидемию коронавируса в России можно было бы остановить всего за три недели. Но для этого нужны радикальные меры и высокий уровень дисциплины граждан.
Чепурнов пояснил, что такого результата можно было бы достичь с помощью наиболее жесткого карантина, который в свое время был введен в Китае. Но, к сожалению, россияне демонстрируют бурную негативную реакцию даже на незначительные ограничения, поэтому бороться с COVID-19 стране придется еще долго, сообщает Ura.ru.
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