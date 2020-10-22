Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял решение уйти на карантин. У одного из родственников главы ведомства обнаружили коронавирус нового типа.
Помощник сообщил, что министр чувствует себя удовлетворительно. Работать он будет удаленно. На всех официальных мероприятиях ведомство будет представлять Игорь Каграманян.
С начала пандемии коронавируса в России заразились 1,4 миллиона человек. Выздоровели и покинули медучреждения 1,1 миллиона граждан, умерло 25 тысяч россиян.
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