Врач рассказала о способе выявить бессимптомный коронавирус

Чаще всего заражение коронавирусом COVID-19 проявляется в потере обоняния, сухом кашле, головной боли и повышенной утомляемости. Но зачастую болезнь протекает в бессимптомной форме.
Для того, чтобы наверняка узнать о наличии или отсутствии КОВИДа, Нелли Соседова рекомендует, в первую очередь, следить за своим состоянием, если в окружении есть зараженные или переболевшие инфекцией люди. Кроме того, специалист советует сделать иммунохроматографический тест на антитела, который можно провести в домашних условиях, передает телеканал "360".
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