Ученые сочли отношение россиян к коронавирусу неадекватным

Ученые считают неадекватным отношение жителей России к пандемии коронавируса COVID-19. Исследователи отмечают, что каждый второй россиянин не боится заболеть, но беспокоится, что инфекцию подхватят его родные и близкие.

Более того, около половины граждан убеждены, что коронавирус был создан искусственно. При этом многие не доверяют официальным данным об эпидемии, из-за чего пренебрегают рекомендациями по безопасности и недооценивают опасность заболевания. Специалисты считают, что мотивировать россиян соблюдать все меры предосторожности могут призывы к заботе о здоровье близких, сообщает телеканал "Царьград".