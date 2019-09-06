Россияне стали чаще ходить по врачам

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики различных заболеваний, пишет "Москва 24" со ссылкой на РИА Новости. Так, за четыре года (2014-2018 гг) доля пациентов, пришедших к врачам с целью профилактики выросла до 34%.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что этому во многом способствовало внедрение формата диспансеризации. Ранее сообщалось, что жители столицы могут пройти бесплатное обследование в 46 павильонах "Здоровая Москва" до 15 сентября.
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