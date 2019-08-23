Комары принесли в Россию смертельные лихорадки

Вирусы Чикунгунья, Зика и Денге угрожают россиянам из-за того, что их принесли комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Насекомые мигрировали из стран Юго-Восточной Азии и Египта. Теперь их наблюдают на Черноморском побережье, в том числе в Крыму.
Не исключено, что комары появятся и в регионах Центральной России. Учитывая достаточно большой поток туристов в этих регионах, есть потенциальная опасность эпидемий, отметили в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, пишет Царьград.
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