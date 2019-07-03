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Здоровье

Ученые раскрыли неожиданную пользу мороженого

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Японские ученые выяснили, что мороженое стимулирует мозговую активность. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на издание "ПолитЭксперт".

Специалисты разделили 40 добровольцев на две группы. Первая должна была питаться обычной едой, а вторая – мороженым. После этого исследователи изучали мозговую активность участников эксперимента. Оказалось, что уровень концентрации и внимания выше у тех людей, которые ели сладкий продукт.

Автор: Полина Крылова3 июля 2019, 13:36

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