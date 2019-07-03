Ученые раскрыли неожиданную пользу мороженого

Японские ученые выяснили, что мороженое стимулирует мозговую активность. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на издание "ПолитЭксперт".
Специалисты разделили 40 добровольцев на две группы. Первая должна была питаться обычной едой, а вторая – мороженым. После этого исследователи изучали мозговую активность участников эксперимента. Оказалось, что уровень концентрации и внимания выше у тех людей, которые ели сладкий продукт.
Страшное горе в семье популярного певца
Продюсер намерен подать иск в суд
Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Звезда удивила провокационным фото
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Переспать за машину?
Не хочу ходить за больным мужем.
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Сказал, что отвратительно готовлю
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.