Минздрав Франции признал электронные сигареты эффективным средством борьбы с курением
Агентство общественного здравоохранения Франции (Sante Publique France) опубликовало на своем сайте отчет о роли электронных сигарет в снижении курения. Он был составлен по результатам опроса, в котором приняли участие 25 тысяч совершеннолетних французов.
Половине из них помогли бросить курить именно вейпы. Более 10% респондентов, что называется, балуются сигаретами время от времени. Доля тех, кто продолжает курить и обычные, и электронные сигареты сократилась почти вдвое. А количество бросивших дымить навсегда, напротив, увеличилось – также в два раза.
Как показал опрос, три четверти бросивших пагубное пристрастие признают в этом заслугу вейпинга. Остальные пользователи электронных сигарет сообщили, что в борьбе с курением им не понадобилась никакая другая никотинозаместительная терапия. То есть параллельно с вейпами они не использовали никотиновых пластырей или лекарств.
Любопытно, что менее 1% опрошенных – вейперы без табачного стажа, которые никогда не брали в руки обычные сигареты.
Таким образом, данное исследование опровергает гипотезу о том, что вейпинг развивает интерес к курению. С этим согласна научный сотрудник организации общественного здравоохранения Франции Энн Паскеро.
"Электронная сигарета, похоже, не стала продуктом, используемым взрослыми курильщиками без какой-либо связи с табаком", – заявила она в интервью газете Le Figaro.
Впрочем, и сами любители пара назвали вейпы менее вредной альтернативой сигаретам. Это мнение выразили образованные респонденты с высоким социальным статусом и французские эксперты по общественному здравоохранению.
В их числе известный пульмонолог, профессор Бертран Даутценберг. "Нет никаких научных сомнений в том, что выдыхаемый пар электронных сигарет наносит бесконечно меньший вред здоровью, чем табачный дым", – цитирует его французское издание.
Коллег из самой романтичной в мире страны полностью поддерживают специалисты Минздрава Новой Зеландии. В конце июня ведомство даже запустило специальный сайт по продвижению вейпинга среди курильщиков.
Большинство из них, когда завязывают, ощущают нехватку никотина, отметила руководитель департамента общественного здравоохранения Новой Зеландии Хон Дженни Салеса. "Вейпинг может компенсировать потребность в никотине, но без токсичных веществ, которые содержит сигаретный дым", – передает ее слова пресс-служба ведомства.
Франция и Новая Зеландия в данном вопросе не одиноки. Борьба с курением с помощью вейпа ведется и в других странах.
К примеру, в прошлом году государственное Агентство здравоохранения Великобритании запустило нацпрограмму поддержки курильщиков в переходе на электронные сигареты. А Управление здравоохранения Канады настоятельно рекомендует задуматься о вейпе, если никак не получается покончить с курением сигарет.
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