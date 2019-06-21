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Hi-tech

Компания Juul Labs вложит в исследования $100 млн

Фото: commons.wikimedia.org
Крупнейший в Соединенных Штатах производитель электронных сигарет компания Juul Labs, в прошлом году вышедшая на российский рынок, каждый год будет инвестировать около 100 миллионов долларов в исследовательские проекты. Об этом сообщил старший директор по поведенческим исследованиям компании Эрик Огюстсон. 
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Исследовательская стратегия Juul Labs включает три направления: доклинические, клинические и поведенческие исследования, сообщил журналистам Огюстсон. По его словам, компания намерена расширять исследования за пределами Соединенных Штатов.

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Воздействие на организм на клеточном уровне – акцент на этой теме компания делает в доклинических исследованиях. Клинические исследования сосредоточены на измерении биологических последствий вейпинга - биомаркеров вреда и экспозиции.

"В рамках поведенческих исследований мы отслеживаем уровень здоровья населения и паттерны поведения при использовании обычных сигарет и продуктов Juul, измеряя данные от более чем 100 тысяч участников", – цитирует "Интерфакс" представителя компании.

Ранее стали известны результаты клинического исследования, проведенного Juul Labs, которое выявило, что в выдыхаемом паре от электронных сигарет на 99% меньше частиц формальдегида и монооксида, чем в дыме от курения обычных сигарет.

По словам Огюстсона, результаты исследования о долгосрочном влиянии на здоровье будут обнародованы не скоро. Текущие данные, свидетельствующие о снижении вреда, основываются на краткосрочных тестах. Ожидается, что долгосрочные исследования подтвердят сделанные ранее выводы. "Результаты этих исследований мы будем постоянно публиковать в авторитетных научных журналах", – подчеркнул представитель Juul Labs.

Стоит отметить, что обычные сигареты американцы курят все реже – продажи в США продолжают демонстрировать рекордное падение. Так, в прошлом месяце в физическом выражении они рухнули на 11,2% в сравнении с маем 2018 года. На этом фоне растет интерес к вейп-продуктам.

Фото: pixabay.com 

Впрочем, пока рано говорить о радикальном сокращении курения в масштабах земного шара, отметил Эрик Огюстсон, на протяжении 20 лет возглавлявший проект Smokefree – национальную программу Соединенных Штатов по борьбе с употреблением никотина.

По его словам, полный отказ человечества от курения произойдет не скоро: в мире более миллиарда курильщиков, вряд ли они быстро смогут "переключиться". Кроме того, отметил Огюстсон, существует множество медицинских препаратов, которые можно употреблять в виде ингаляции. "Если говорить о долгосрочной перспективе, – существует огромный рынок для использования таких продуктов, как Juul", – сказал представитель компании.

К примеру, средства от астмы, диабета, сердечных недугов и других заболеваний могут быть потенциально вдыхаемыми. "И большие фармацевтические компании уже начали заниматься этим направлением", - подчеркнул он.

Juul Labs – крупнейший производитель электронных сигарет в США, занимающий более 75% рынка. Также компания представлена в Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Южной Корее и других развитых странах. На нашем рынке американский производитель работает с октября прошлого года.

Несколько месяцев назад влиятельное американское агентство Bloomberg сообщало, что в 2019 году Juul Labs планирует увеличить доходы с 1,3 миллиарда долларов до 3,4 миллиарда. Позитивные ожидания у руководства компании и от зарубежных рынков: от них Juul Labs намерена получить четверть всей прибыли.

В 2018 году 35% доли Juul приобрела табачная компания Altria Group Inc. В результате Juul стала одним из самых дорогих стартапов в США: ее стоимость подскочила до 38 миллиардной долларов.

Автор: Иван Поляков21 июня 2019, 17:05

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