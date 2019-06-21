Компания Juul Labs вложит в исследования $100 млн
Исследовательская стратегия Juul Labs включает три
направления: доклинические, клинические и поведенческие исследования, сообщил
журналистам Огюстсон. По его словам, компания намерена расширять исследования
за пределами Соединенных Штатов.
Воздействие на организм на клеточном уровне – акцент на этой теме компания делает в доклинических исследованиях. Клинические исследования сосредоточены на измерении биологических последствий вейпинга - биомаркеров вреда и экспозиции.
"В рамках поведенческих исследований мы отслеживаем уровень здоровья населения и паттерны поведения при использовании обычных сигарет и продуктов Juul, измеряя данные от более чем 100 тысяч участников", – цитирует "Интерфакс" представителя компании.
Ранее стали известны результаты клинического исследования, проведенного Juul Labs, которое выявило, что в выдыхаемом паре от электронных сигарет на 99% меньше частиц формальдегида и монооксида, чем в дыме от курения обычных сигарет.
По словам Огюстсона, результаты исследования о долгосрочном влиянии на здоровье будут обнародованы не скоро. Текущие данные, свидетельствующие о снижении вреда, основываются на краткосрочных тестах. Ожидается, что долгосрочные исследования подтвердят сделанные ранее выводы. "Результаты этих исследований мы будем постоянно публиковать в авторитетных научных журналах", – подчеркнул представитель Juul Labs.
Стоит отметить, что обычные сигареты американцы курят все реже – продажи в США продолжают демонстрировать рекордное падение. Так, в прошлом месяце в физическом выражении они рухнули на 11,2% в сравнении с маем 2018 года. На этом фоне растет интерес к вейп-продуктам.
Впрочем, пока рано говорить о радикальном сокращении курения в масштабах земного шара, отметил Эрик Огюстсон, на протяжении 20 лет возглавлявший проект Smokefree – национальную программу Соединенных Штатов по борьбе с употреблением никотина.
По его словам, полный отказ человечества от курения произойдет не скоро: в мире более миллиарда курильщиков, вряд ли они быстро смогут "переключиться". Кроме того, отметил Огюстсон, существует множество медицинских препаратов, которые можно употреблять в виде ингаляции. "Если говорить о долгосрочной перспективе, – существует огромный рынок для использования таких продуктов, как Juul", – сказал представитель компании.
К примеру, средства от астмы, диабета, сердечных недугов и других заболеваний могут быть потенциально вдыхаемыми. "И большие фармацевтические компании уже начали заниматься этим направлением", - подчеркнул он.
Juul Labs – крупнейший производитель электронных сигарет в США, занимающий более 75% рынка. Также компания представлена в Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Франции, России, Южной Корее и других развитых странах. На нашем рынке американский производитель работает с октября прошлого года.
Несколько месяцев назад влиятельное американское агентство Bloomberg сообщало, что в 2019 году Juul Labs планирует увеличить доходы с 1,3 миллиарда долларов до 3,4 миллиарда. Позитивные ожидания у руководства компании и от зарубежных рынков: от них Juul Labs намерена получить четверть всей прибыли.
В 2018 году 35% доли Juul приобрела табачная компания Altria Group Inc. В результате Juul стала одним из самых дорогих стартапов в США: ее стоимость подскочила до 38 миллиардной долларов.
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