Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
Специалист утверждает, что на данный момент угревые сыпи являются самим распространенным заболеванием. Мужчина разделил причины возникновения прыщей по зонам.
Врач отмечает, что верхняя часть лица включает в себя высыпания возле бровей, на скулах и носу. Возникают они из-за чрезмерного выделения кожного сала. Это напрямую связано с злоупотреблением разными косметическими средствами для волос, а также плохим питанием.
Главные причины прыщей внизу на щеках и на подбородке – гормональные колебания и использование мобильного телефона. Прижатие аппарата к коже лица способствует размножению бактерий.
Если все ваше лицо усыпано угрями, то причина возникновения кроются в факторах окружающей среды, диете и бактериальном дисбалансе в организме.
Доктор Александридис советует использовать скрабы на кислотной основе. Они бережно удаляют мертвые клетки кожи и очищают лицо.
"Умывайтесь утром, чтобы удалить кожное сало, скопившееся на лице ночью во время сна", – рекомендует специалист.
Также он добавил, что вечером стоит ополаскивать лицо минимум дважды. Это необходимо для удаления пыли и грязи, собранной в течении дня.
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