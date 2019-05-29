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Здоровье

Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых

Фото: pixabay.com
Британский косметический хирург Яннис Александридис разработал методику выявления причин и лечения прыщей на лице у взрослых. Мужчина поделился неожиданными открытиями. 
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Специалист утверждает, что на данный момент угревые сыпи являются самим распространенным заболеванием. Мужчина разделил причины возникновения прыщей по зонам.

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Врач отмечает, что верхняя часть лица включает в себя высыпания возле бровей, на скулах и носу. Возникают они из-за чрезмерного выделения кожного сала. Это напрямую связано с злоупотреблением разными косметическими средствами для волос, а также плохим питанием.

Главные причины прыщей внизу на щеках и на подбородке – гормональные колебания и использование мобильного телефона. Прижатие аппарата к коже лица способствует размножению бактерий. 

Если все ваше лицо усыпано угрями, то причина возникновения кроются в факторах окружающей среды, диете и бактериальном дисбалансе в организме. 

Доктор Александридис советует использовать скрабы на кислотной основе. Они бережно удаляют мертвые клетки кожи и очищают лицо.

"Умывайтесь утром, чтобы удалить кожное сало, скопившееся на лице ночью во время сна", – рекомендует специалист.

Также он добавил, что вечером стоит ополаскивать лицо минимум дважды. Это необходимо для удаления пыли и грязи, собранной в течении дня.

Автор: Екатерина Плискина29 мая 2019, 15:16

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